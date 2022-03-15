Abone Ol

Trafik levhalarını çalmak isterken suçüstü yakalandı

Eskişehir'de karayolu üzerindeki trafik levhalarını hurda olarak satmak için kamyonete yükleyerek çalmayı deneyen bir şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Trafik levhalarını çalmak isterken suçüstü yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince Tepebaşı-Mihalgazi Karayolu'nda gerçekleştirilen devriye esnasında Hekimdağ Mahallesi yakınlarında bir şahıs yol üzerinde bulunan trafik levhalarını demirleriyle birlikte söküp kamyonetine yüklerken suçüstü yakalandı.

Hurda olarak satmak amacıyla karayolu üzerindeki metal trafik ve yön levhalarını söken şüpheli şahıs hakkında “Kamu malına zarar vermek ve hırsızlık” suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

Hırsızlar, suçüstü yakalandı İlginizi Çekebilir Hırsızlar, suçüstü yakalandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster