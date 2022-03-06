Trafik polisinin ölümüne yol açmıştı, cezaevinde intihar etti

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 20 Kasım 2021 tarihinde gece uygulama noktasında durmayarak kullandığı otomobili ile trafik polisi Yusuf Ceylan'ın ölümüne neden olan 16 yaşındaki Kemal Efe T. olay sonrası tutuklanarak gönderildiği Kayseri Cezaevi’nde intihar etti.

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Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü mahallesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde 20 Kasım 2021 akşamı saat 22.51 sıralarında Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin uygulama sırasında Yusuf Ceylan (40) isimli trafik polisi durdurmaya çalıştığı aracın sürücüsünün kendisine çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası kaçan şahısları takibe alan polis ekipleri aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü Kemal Efe T. (16) ve arkadaşı Mert E .'yi (16) aynı mahallede yakalayarak gözaltına almış, polis ekipleri tarafından şahıslar üzerinde yapılan ilk incelemede sürücü Kemal Efe T.'nin 0.84, arkadaşı Mert E.'nin ise 0.03 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.

5 AYRI SUÇTAN KAYDI VARDI

Daha önce gasp, yağma, yaralama gibi 5 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen Kemal Efe T. çıkartıldığı Akçaabat Adliyesi’nde nöbetçi mahkemece “Görevi başındaki memuru kasten öldürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, arkadaşı Mert E. ise serbest bırakılmıştı.

Olay sonrası önce Bahçecik Cezaevi’ne ardından da güvenlik gerekçesiyle Kayseri Çocuk Cezaevi'ne nakledilen Kemal Efe T. dün akşam cezaevindeki koğuşunda intihar etmiş halde ölü olarak bulundu. (İHA)

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