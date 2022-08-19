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Trafikte ilginç anlar, kaputa oturup öndeki aracı ayaklarıyla itti

Batman’da otomobili yolda kalan sürücü çekme halatı bulamayınca yanında bulunan arkadaşı başka bir otomobilin kaputuna oturup otomobili ayaklarıyla itti.

Yayınlanma: 13:02 - 19 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Batman kent merkezinde otomobili bozulunca yolda kalan sürücü aracında çekme halatı bulamayınca yanındaki arkadaşı, başka bir otomobilin kaputuna oturup otomobili ayaklarıyla itekledi.

Akan trafikteki bu ilginç görüntüler karşısında şaşıran vatandaşlar, hayatını tehlikeye atan kişiye tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

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