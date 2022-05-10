Trafikte saldırı davasında hakim olay yerinde keşif istedi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Yılmaz (23) ile tartışıp başörtüsünü çıkararak darbettiği ileri sürülen dolmuş şoförü Ramazan Ergün ile eşi Yeliz Ergün'ün yargılanmasına devam edildi. Rabia Yılmaz'ın da hakaret ve kasten yaralamadan yargılandığı davada, hakim, olay yerinde keşif yapılmasını istedi.

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Olay, geçen 22 Temmuz’da, Eski İzmir Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddedeki bir ATM’den para çekip, yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Yılmaz’ın bacağına, o sırada geri manevra yapan Ramazan Ergün’ün kullandığı minibüs çarptı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Yılmaz, tartışma sırasında Ramazan Ergün ve eşi Yeliz Ergün tarafından darbedildiğini, başörtüsünün zorla çıkarılıp, başörtüsü üzerinden hakarete uğradığını ve tehdit edildiğini öne sürerek, polise şikayetçi oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede, Ramazan Ergün hakkında ‘hakaret’, ‘kasten yaralama’ ve ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, Yeliz Ergün hakkında ise ‘hakaret’, ‘tehdit’, ‘kasten yaralama’ ve ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçlarından 11 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. Ergün çiftinin şikayetçi olması üzerine Rabia Yılmaz hakkında da ‘kasten yaralama’ ve ‘hakaret’ suçundan açılan dava da bununla birleştirildi.

YILMAZ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mağdur-sanıkların yargılanmasına İzmir 43’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya şikayetçi-sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Geçen duruşmada istenen olayı gören güvenlik kameralarına ilişkin bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığı ifade edildi.

Duruşmada söz verilen Rabia Yılmaz, üzerine atılı suçlamaları reddetti. Yılmaz’ın avukatı Gizem Elif Büyükyıldırım, “Müvekkilimin yaralama kastı yoktur. Meşru müdafaa kapsamında kalmıştır. Yılmaz, olayın mağdurudur. Hiçbir eylem bir genç kızın başörtüsünü çekip sokak ortasında darbetmeye haklı sebep olamaz” ifadelerini kullandı.

Savunmaların ardından hakim, olay yerinde keşif yapılmasını hükmederek duruşmayı erteledi. DHA