Trafikte tartıştığı motosikletliyi öldürmüştü, müebbet istendi

Bayrampaşa'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Mert Kaplan'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Aytekin Özdemir hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Özdemir’in ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapsini talep etti.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Bayrampaşa, İsmet Paşa mahallesinde, 7 Mayıs 2021 tarihinde, saat gece 00:10 sıralarında meydana gelen olayda, otomobil sürücüsü Aytekin Özdemir (33), bir bankada güvenlik görevlisi olan motosikletli Mert Kaplan'ı (34) bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Aytekin Özdemir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, ölen Mert Kaplan'ın ailesi ile tarafların avukatları hazır bulundu.

“ÖZRÜM KABAHATİMDEN BÜYÜK OLABİLİR”

Duruşmada kendisine söz verilen sanık Aytekin Özdemir, “Bu insanlarla bir husumetim yoktur. Özrüm kabahatimden büyük olabilir. Maktulün ailesinden özür dilerim. Kendileriyle uzlaşmak isterim. Yaptığım şey yüzünden ilk günden beri pişmanım” şeklinde konuştu.

“GENCECİK ÇOCUĞUM TOPRAĞA GİRDİ”

Mert Kaplan'ın annesi, sanık Özdemir konuştuktan sonra, “O şimdi orada rahat mı? Benim burada ciğerim yanıyor. Gecemi gündüzümü nasıl geçiriyorum bilmiyorum. Benim iki torunum ortada kaldı. Ben çok huzursuzum, rahatsızım. Gencecik çocuğum toprağa girdi” dedi.

SAVCI MÜEBBET HAPSİNİ İSTEDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Aytekin Özdemir'in, Mert Kaplan'ı birden fazla kez bıçaklayarak öldürdüğünün anlaşıldığını kaydetti.

Savcılık mütalaasında, Özdemir hakkında, ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep ederek, tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.

“İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMASIN”

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Mert Kaplan ailesinin avukatları, mütalaaya katıldıklarını söyleyerek, cezada iyi hal indiriminin yapılmamasını istedi. Sanık Aytekin Özdemir'in avukatları ise esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi ve sanık ile avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Özdemir'in tutukluluk halinin de devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Mert Kaplan ile Aytekin Özdemir arasında trafikte tartışma çıktığı, Özdemir'in elindeki bıçakla aracından inerek Kaplan'ı bıçakladığı ve çevredekileri de tehdit ederek olay yerinden kaçtığı anlatıldı.

İddianamede, Aytekin Özdemir hakkında, ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.

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