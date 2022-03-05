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Trafikteki çekiçli saldırgan tutuklandı

Ankara’da trafikte kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran Özgür Ö. tutuklandı.

Yayınlanma: 18:17 - 05 Mart 2022 Güncellenme:
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Trafikteki çekiçli saldırgan tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde gerçekleşen olayda iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen otomobilin sürücüsü Özgür Ö., kendisine korna çalarak uyarıda bulunan 06 BJ 5854 plakalı aracın sürücüsüne otomobilinin bagajından çıkardığı çekiçle saldırdı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Ankara Adliyesine sevk edildi. Adliyede savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Özgür Ö. ‘silahla tehdit', ‘hürriyetten yoksun kılma' ve ‘mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA

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