Traktör devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde odun yüklü traktör devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Kaza gece saatlerinde ilçeye bağlı Kuzyaka köyünde meydana geldi.

Hasan Kalay (75) yönetimindeki plakalı odun yüklü traktör devrildi.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan yeğeni Feride Aldemir (47) römorkun altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Römork üzerinde bulunan Melik Aldemir (16) ile Cevdet Kalay (48) ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hasan Kalay ve Feride Aldemir’in cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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