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Trakya’da fırtına etkili oldu

Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında etkisini gösteren fırtına sebebiyle denizde dalgalar oluştu.

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Trakya’da fırtına etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı boyunca yurt genelinde zaman zaman yağışların görüleceği ve kuvvetli rüzgarların etkisini göstereceği uyarısının yapılmasının ardından Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında etkisini gösteren fırtına sebebiyle denizde dalgalar oluşurken, esen kuvvetli rüzgar sebebiyle martıların uçmakta zorlandığı görüldü.

Denizin üzerine konarak bir süre bekleyen martılar, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. (İHA)

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