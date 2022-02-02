Trans bireyi sokak ortasında tekme tokat dövdü

İstanbul Taksim'de boksör olduğu iddia edilen bir kişi tartıştığı trans bireyi tekme tokat dövdü.

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Taksim Meydanı’nda saat 02.00 sıralarında iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddialara göre biri boksör, biri de trans birey olan iki kişi arasındaki tartışma bir anda büyüdü. Karşılıklı küfürlerin edildiği tartışmada öfkelenen kişi, trans bireyi tekme tokat dövdü.

Çevredekiler, araya girerek öfkeli kişiyi güçlükle sakinleştirdi ve kavgayı ayırdı. Yaşanan tartışma ve trans bireyin darp edildiği anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde öfkeli kişinin trans bireyi darp ettiği ve ardından araya girenler tarafından uzaklaştırıldığı görülüyor.