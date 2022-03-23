Tunceli Belediyesi, kadın işçilerin haklarını güçlendiriyor

Tunceli Belediyesi ile Genel-İş Sendikası yetkilileri arasında toplu iş sözleşmesi yapıldı. İmzalanan sözleşmede ‘Kadın, Özgürlük, Yaşam’ adı altında işyerleri ve şubeler düzeyinde karma gruplara toplumsal cinsiyet eğitimi verilmesi, toplu sözleşme görüşmelerinde sendika temsilcileri arasında kadın işçilerin de eşit sayıda yer alması gibi maddeler eklendi. Ayrıca 248 TL ile başlayan yevmiye ücretleri 260 TL’ye tamamlanarak 260 TL üzerine yüzde 40 zam yapıldı.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tunceli Belediyesi ile Genel-İş Sendikası yetkilileri arasında toplu iş sözleşmesi yapıldı. Sözleşme törenine Belediye Başkan Yardımcısı Canan Ay Doğan, DİSK-Genel İş Sendikası Şube Başkanı Şükran Yılmaz ve Sendika Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. İmzalanan protokolde kadın personellerinin çalışma koşullarını iyileştiren maddeler eklendi. İmzalanan protokole ilişkin konuşan belediye başkan yardımcısı Canan Ay Doğan, Türkiye genelinde erk sisteme karşı kadınların kendilerini ifade etme alanı çok dar. Bu darlaşan alanda hem hitap şekilleri hem ilişki tarzları kendilerini varedecek alanların daha fazla pasifize edilmesi, söz haklarının erkek yöneticiler tarafından engellenmesi gibi eksikliğin aslında kuvvetlendirici alanı esas alarak bu maddeleri işledik diye kaydetti.

“YÖNETİCİ VASFINA ADAY OLAN KADIN ARKADAŞLARI DESTEKLEYİCİ MADDELER EKLEDİK”

İmzalanan protokolde kadın personelleri güçlendirme adına adımlar atıldığını belirten Tunceli Belediyesi başkan yardımcısı Canan Ay Doğan, “Normalinde 248 TL ile başlayan yevmiye ücretleri 260 TL'ye tamamlanarak 12 TL­­+ katkı sunulup 260 TL üzerine yüzde 40 zam yapıldı. Sözleşme maddesine kadın personellerimizi ilgilendirecek kadın özgürlük yaşam maddesini de ekleyerek sistematik olarak kadınların yaşadığı yasaların koruyamadığı kadınların kendisini ifade etme biçimlerinde eksik kaldıkları noktaları güçlendirme adına alınan kararlar. Çoğu belediyenin tüzüksel olarak resmiyete kavuşturmadan normal ritüellerde yaptığı işlerdi. Ancak sözleşme maddelerine eklenmesindeki sebep bu arkadaşların yaşam haklarındaki mücadele alanlarını güçlendirmek ve gelecek dönemlerde bu sözleşme haklarıyla kendilerini savunma ve mücadele alanı yaratabilmekti. ‘Kadın, Özgürlük, Yaşam' tanımlaması Türkiye genelinde erk sisteme karşı kadınların kendilerini ifade etme alanı çok dar bu darlaşan alanda hem hitap şekilleri hem ilişki tarzları kendilerini varedecek alanların daha fazla pasifize edilmesi, söz haklarının erkek yöneticiler tarafından engellenmesi gibi eksikliğin aslında kuvvetlendirici alanı esas alarak bu maddeleri işledik. Yine birimlerdeki kadın sayısının azlığı ve yönetici tanımlamasıyla kadınların fazla ön plana çıkamamasından kaynaklı bunları da güçlendirecek maddeler ekledik. Yönetici vasfına aday olan kadın arkadaşları destekleyici yaklaşımları sergilemek ve bu alanlarda onlarında görev almasını sağlayacak maddeler eklendi” diye konuştu.

“VERDİĞİMİZ ZAMLAR BİLE ARKADAŞLARIN EKONOMİK DÜZEYİNİ KARŞILAYACAK DÜZEYDE DEĞİL”

İşçilere yapılan zam oranlarına ilişkin konuşan Doğan; “Personellere yapılan zamları çok çok iyi bir rakam olarak tanımlanmasını doğru bulmuyoruz. Günümüz koşullarında refah düzeyinin Türkiye'deki zam oranlarını, insanların yaşam alanlarındaki en yoksul hali gelebilecek sürecini yaşamasından kaynaklı şuan verdiğimiz zamlar bile bu arkadaşların genel ekonomik düzeyini karşılayabilecek düzeyde olduğunu düşünmüyoruz. Ancak belediyemizin bütçesel olarak arkadaşları her anlamda eksik bırakmamak adına belediyenin bütçesi baz alınarak maksimum düzeyde yapılabilecek zam oranı belirlendi. Biz isteriz ki işçi sınıfının mücadele alanlarında şuan grevlerin olduğu hakları için mücadele eden arkadaşların zorluğuna esasen zam oranlarından kaynaklı yaşam alanlarındaki kaygıları tamamlayamadığını çok iyi biliyoruz. Biz bu kaygılara istianeden bizimle beraber çalışan arkadaşlarımıza yapmış olduğumuz zammın hiçbir refahını düzenleyecek boyutta olduğunu düşünmüyoruz. Temel esasımız belediyenin koşulları arkadaşlara maaş veremeyecek düzeye getirmemek esasına dayanarak maksimum düzeyde yapılacak zam oranı neyse o çerçevede tartışarak arkadaşlarında bizleri anlayarak yaklaşım sergiledikleri zam oranın netleşmesi diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

YÖNETİCİ KADROLARDA KADIN SAYILARI ARTTIRILACAK

Tunceli Belediyesi ve Genel-İş Sendikası arasında imzalanan protokolün bazı maddeleri şöyle;

-İşyerleri ve şubeler düzeyinde karma gruplara toplumsal cinsiyet eğitimi verilmesi,

-Kadın işçilerin eşit temsiliyet ya da kota uygulamasıyla sendika yönetiminde temsilinin sağlanması,

-Genel merkez düzeyinde kadın işçilerin psikolojik ve hukuki destek alabilecekleri bir kadına yönelik şiddet ve cinsel taciz birimi/hattının olması,

-İdari ve yönetici kadrolarda kadın sayısının artırılmasına yönelik sendikanın basınç oluşturması,

-Cinsiyetçi işbölümünün sonucu olarak erkek işi olarak görülen alanlara ilişkin kadınların eğitimi ve istihdamının teşvik edilmesi (şoför, güvenlik vs.)

-Genel merkez düzeyinde kadın işçilerin psikolojik ve hukuki destek alabilecekleri bir kadına yönelik şiddet ve cinsel taciz birimi/hattının olması,

– İstanbul Sözleşmesi ve ILO 190 ile ilgili sendikal politika geliştirilmesi ve toplu sözleşme hükmü olarak konulması.

İlginizi Çekebilir Tunceli'de benekli semender görüntülendi