Turizm beldesindeki işletmede 2 tabanca 5 tüfek 1 kılıç
Antalya'nın Manavgat ilçesinde İlçe Jandarma ekipleri, turizm bölgesinde umuma açık işletmelerde denetim yaptı. Umuma açık 5 işletmede ruhsatsız 2 tabanca, 5 tüfek 1 samuray kılıcı,2 muşta ele geçirildi.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, turizm bölgesinde umuma açık işletmelerde denetim yaptı.
5 işletmede yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 75 adet tabanca fişeği, 1 adet samuray kılıcı, 2 adet muşta, 35 litre sahte/kaçak içki, 1 şişe yurtdışı kaçak alkol ele geçirildi.
Ayrıca kapalı alanda sigara içildiği tespit edildi. Kontrollerde işletmede çalıştıkları tespit edilen ülkeye yasadışı yollardan giriş yapan 2 yabancı uyruklu şahıs da yakalandı. İşletmeler ve şahıslar hakkında adli ve idari işlemlere başlatıldı.