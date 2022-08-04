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Türkiye’ye itilen 33 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 33 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 

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Türkiye’ye itilen 33 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 03.00 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 33 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. (DHA)

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