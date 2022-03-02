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Türkiye’ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastı

Suriye’den Türkiye’ye kaçak geçiş yapmaya çalışan yabancı uyruklu gencin mayına basması sonucu sağ ayağı koptu.

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Türkiye’ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastı

1'inci Hudut Alayı 2'inci Hudut Taburu Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanından Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu C.E. (18) mayına bastı.

Meydana gelen patlamada sağ ayağı kopan genç, sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarıldı.

Olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç tedavi altına alındı.(İHA)

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