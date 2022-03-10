Turnikeden kaçak geçişe izin vermeyen metrobüs görevlisi bıçaklandı

İstanbul’da metrobüse kaçak binmeye çalışan 2 kişi, kendilerini engellemeye çalışan güvenlik görevlisini bıçakladı.

Emre DEVECİ

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Olay, 7 Mart'ta Ayvansaray Metrobüs Durağı'nda yaşandı. İddiaya göre, metrobüs durağının güvenlik görevlisi N.Y., turnikelerden kaçak olarak geçmeye çalışan 2 kişiyi fark edince engel oldu.

İki kişiyi de uyaran güvenlik görevlisi kart basmadan geçemeyeceklerini söyleyince tartışma yaşandı.

Şüphelilerin güvenlik görevlisine saldırması üzerine arbede yaşandı. O sırada 2 şüpheliden biri yanındaki bıçağı çıkararak güvenlik görevlisinin karın boşluğuna sapladı.

ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

Yaralanan güvenlik görevlisi çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili durum polise de bildirildi.

Emniyet birimlerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin S.K. ve İ.K. olduğunu tespit etti.

YAKALANDI

S.K. polis ekiplerince adresinde gözaltına alındı. İ.K.'nın ise firari olarak arandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

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