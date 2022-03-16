Abone Ol

Tuzla’da servis midibüsü devrildi: 3 yaralı 

Tuzla'da servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Refüje de çarpan midibüs devrilirken, içindeki 3 kişi yaralandı. 

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Tuzla’da servis midibüsü devrildi: 3 yaralı 

Kaza saat 09.00 sıralarında Tuzla Aydınlı’da meydana geldi. E.Ö.’nün kullandığı 34 ZS 8137 plakalı hafif ticari araçla, Ahmet Daldan’ın kullandığı  34 LCC 466 plakalı midibüs çarpıştı. Refüje de çarpan midibüs devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Servis midibüsünde bulunan 10 işçiden 3ü yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. DHA

Tuzla'da 4 katlı binada korkutan yangın! İlginizi Çekebilir Tuzla'da 4 katlı binada korkutan yangın! Şanlıurfa'da işçi servisi devrildi: 15 yaralı İlginizi Çekebilir Şanlıurfa'da işçi servisi devrildi: 15 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster