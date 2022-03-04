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TV programında aranıyordu, cesedi şantiyede bulundu

İstanbul Şişli’de bir şantiyede erkek cesedi bulundu. Cesedin 18 gündür kayıp olan ve ailesinin bir televizyon programında aradığı 17 yaşındaki Fatih Savaş’a ait olduğu ortaya çıktı.

Yayınlanma: 12:28 - 04 Mart 2022 Güncellenme:
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TV programında aranıyordu, cesedi şantiyede bulundu

Galata Deresi Caddesi'nde bir şantiyede kağıt toplayıcısı yerde hareketsiz yatan bir erkek gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalesinde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölen gencin anne ve babası olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Aile üyelerini yakınları teselli etti.

Polis ekipleri çalışma başlatırken, cesedin 18 gündür kayıp olan ve ailesinin bir televizyon programında aradığı 17 yaşındaki Fatih Savaş'a ait olduğu ortaya çıktı. Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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