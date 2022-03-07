Uçakta ağlayan bebek için yolcular seferber oldu

Ankara-ingöl seferini yapan yolcu uçağında sürekli ağlayan bebeği annesinin kucağından alıp, battaniyenin içerisine koyarak sallayıp uyutan iki yolcudan Mehmet Bürkek, "10-15 dakika civarında salladık bebek uyudu ve annesine teslim ettik, annesi ve yolcular çok memnun kaldı" dedi.

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Ankara- Bingöl seferini yapan uçakta annesiyle birlikte seyahat eden bebek sürekli ağlayınca, yolcular da seferber oldu. Yolculardan Mehmet Bürkek ve Mehmet Adıgüzel, bebeği annesinden alıp, buldukları battaniyeye yatırarak onu salladı.

Bebek, bir süre sonra sakinleşip uyudu. Bürkek ve Adıgüzelin bebeği salladığı anlar ise diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ilgi gördü.

Arkadaşıyla birlikte bebeği sallayan Mehmet Bürkek, “Ankara-Bingöl seferini yapan uçak havalandığı sırada 3 veya 5 aylık olan bir bebek anne kucağında çok ciddi bir şekilde ağlıyordu, annesi sakinleştiremiyordu.

Uçakta bulunan yolculara karşı mahcubiyet duydu ve çok da üzülüyordu bebeğin ağlamasına. Biz de kendimizce hem anneyi sakinleştirdik hem buna çözüm olsun diye uçakta bulduğumuz battaniyenin içine bebeği koyup arkadaşımla sallamaya başladık. 10-15 dakika civarında salladık bebek uyudu ve annesine teslim ettik, annesi ve yolcular çok memnun kaldı” dedi. (DHA)

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