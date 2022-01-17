Ucuz altın yalanına 40 bin dolar kaptırdılar

İstanbul’da Afrika kökenli bir kişiden ucuz altın almak isteyen iki iş insanı, 40 bin dolar kaptırdı. Alışveriş için Türk iş insanları ile iş anlaşan A.A.R., parayı aldıktan sonra "Vazgeçtim” dedi ancak aldığı 40 bin dolar yerine sahte banknot verdi. Şüpheli, polisin güvenlik kameralarından yaptığı inceleme sonucu yakalandı.

Habip ATAM

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İstanbul'da Afrika kökenli bir kişiden ucuz altın almak isteyen iki iş insanı, 40 bin dolar kaptırdı. Alışveriş için Türk iş insanları ile iş anlaşan A.A.R., parayı aldıktan sonra “Vazgeçtim” dedi ancak aldığı 40 bin dolar yerine sahte banknot verdi. Şüpheli, polisin güvenlik kameralarından yaptığı inceleme sonucu yakalandı.

Polisi harekete geçiren olay Şişli Meşrutiyet Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre dış ticaret şirketi bulunan iş insanı L.T. ve ortağı H.K. ile görüşen Afrika kökenli bir kişi, ülkesinden altın getirdiğini ve satmak istediğini söyledi. İkili arasında yapılan görüşmelerde altın alışverişi için 40 bin dolar karşılığı anlaşma sağlandı. Taraflar alışveriş için otelde bir araya geldi. L.T. içinde altın bulunan poşeti alarak, 40 bin dolar verdi. Ancak yabancı uyruklu dolandırıcı, satıştan vazgeçtiğini söyleyerek altınları geri istedi.

SAHTE DOLAR

İddiaya göre kısa süre yaşanan tartışma sonrasında L.T. altınları vererek, içinde dolar bulunan poşeti geri aldı. Yabancı uyruklu dolandırıcı otelden ayrılırken, L.T. ve H.K. iş yerine dönmek üzere yola çıktılar. Ancak yolda paralarını kontrol ettiklerinde, banknotların sahte olduğunu fark ettiler. Bunun üzerine hemen emniyete giderek şikayetçi oldular.

23 AYRI KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Yapılan şikayet üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Şüphelinin gittiği yeri tespit etmek için 18 ayrı sokakta bulunan 23 ayrı kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, yabancı uyruklu A.A.R.'yi dolandırıcılık olayından saatler sonra yakalamayı başardı.

SAHTE BANKNOT SAHTE ALTIN

A.A.R.'nin adresinde yapılan aramalarda 60 deste halinde toplam 600 bin dolar sahte banknot, 3 kilo 800 gram sahte altın, 37 gram gerçek altın, 2 bin 700 dolar ve birçok solüsyon malzemesi ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Şüphelinin, iş insanlarını dolandırmak için 37 gram gerçek altını kullandığı kalan altınların ise sahte olduğu belirtildi. Emniyete götürülen şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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