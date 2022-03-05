Ukrayna’da okuyan Utku’nun büyükelçilikte yardım mesaisi

Kiev Politeknik Üniversitesi'ndeki eğitimine pandemi nedeniyle 1 yıldır Ankara'da uzaktan devam eden Utku Uzun (23), savaşın ilk gününden bu yana Ukrayna Büyükelçiliği'nde toplanan yardımların mağdurlara ulaştırılmasında gönüllü çalışıyor. Uzun, "Ukrayna benim ikinci vatanım. İnsanlara bir vefa borcumun olduğunu düşünüyorum, bu yüzden buradayım" dedi.

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Ukrayna’da Kiev Politeknik Üniversitesi son sınıf öğrencisi Utku Uzun, pandemi döneminde yaklaşık 1 yıldır eğitimini Ankara’dan çevrim içi sürdürüyor. Uzun, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ilk gününden itibaren Ukrayna Büyükelçiliği’nde savaş mağdurlarına destek veriyor. Utku Uzun, büyükelçilikte yardım malzemelerinin toplanması, paketlenmesi ve kamyonlara yüklenmesinde gönüllü tek Türk olarak çalışıyor. Savaş mağdurlarına destek olan Uzun, ihtiyaç olduğunda büyükelçilikte tercümanlık da yapıyor.

‘UKRAYNA İKİNCİ VATANIM GİBİ’

Utku Uzun, 4,5 yıl Ukrayna’da yaşadığını dile getirerek, “Pandemi nedeniyle Türkiye’ye geldim. 24 Şubattan sonra internet üzerinden bir kampanya başlatıldığını gördüm. Ben gelip burada görev almak istedim, kabul etmediler. Burası bir büyükelçilik. Türk vatandaşları büyükelçiliğe elini kolunu sallayarak giremiyor. Çok direndim, yardım etmek istedim; çünkü Ukrayna benim ikinci vatanım gibi en güzel yıllarım orada geçti. İnsanlara bir vefa borcumun olduğunu düşünüyorum bu yüzden buradayım. Israr ettikten sonra duygulu anlar yaşandı. Sağ olsunlar, kabul ettiler. 24 Şubattan beri yardım ediyorum. Tüm günümü severek canı gönülden harcıyorum. Arkadaşlarım Ukrayna’da, öğretmenim orada yaralandı” dedi.

‘ONLAR İÇİN YARDIM ETMEK İSTİYORUM’

Utku Uzun, Ukraynadaki Türk arkadaşlarının Dışişleri Bakanlığı’nca tahliye edildiğini belirterek, “Öğretmenlerim ve arkadaşlarımdan duyduğuma göre, Kiev büyük bir savaş alanı, insanlar dışarı çıkamıyor, temel gıdalarını alamıyorlar, hasta oluyorlar. Arkadaşlarım ve öğretmenlerim için de çok telaşlanıyorum. Türkiye sayesinde Türk arkadaşlarımın hepsinin tahliye edildiğini biliyorum. Ukrayna ikinci vatanım. Elimden geldiğince onlar için yardımcı olmak istiyorum. Burada elimden gelen bu, masum halka yardım etmek istiyorum. Öğrenci olduğum için belli bir bütçem var; ama fiziki olarak burada çalışabiliyorum, onlara destek oluyorum” diye konuştu. (DHA)

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