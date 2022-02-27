Ukraynalı eşini öldürdükten sonra intihar etti

İstanbul'da Nihat Erdem isimli denizci, evli olduğu Ukraynalı eşini öldürdükten sonra intihar etti.

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Olay, akşam saatlerinde Pendik Orhangazi Mahallesi Osmangazi Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 6’ncı katında meydana geldi. İddiaya göre denizci olduğu öğrenilen Nihat Erdem isimli kişi sebebi bilinmeyen bir durumdan dolayı Ukrayna uyruklu eşi Olha Erdem'i mutfakta bıçaklayarak öldürdü.

Karısını öldüren Nihat Erdem daha sonra oturma odasına başından kendini vurarak intihar etti. Yakınları evli çiftten haber alamayınca, eve çilingir yardımıyla girdiler. Eve giren yakınları dairede Nihat ve Olha Erdem'in cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, yaklaşık 5 saat boyunca savcı eşliğinde daire içerisinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evli çiftin öğle saatlerinde kendi aralarında tartıştığı, tartışma seslerinin çevredeki komşuları tarafından duyulduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürdüğü belirtildi.