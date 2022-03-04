Ukraynalı TIR şoförleri, savaş çıkınca ülkelerine dönemedi

Antalya'ya, ülkelerine sebze ve meyve taşımak için gelen Ukraynalı 16 TIR şoförü, savaş nedeniyle gümrük kapıları kapanınca Kumluca ilçesinde beklemek zorunda kaldı.

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Ülkelerine sebze ve meyve taşımak için Antalya’ya gelen Ukraynalı TIR şoförleri, Rusya’nın saldırısıyla birlikte gümrük kapıları kapanınca kentte kaldı. Bir haftadır, Kumluca’daki sebze ve meyve paketleme tesislerinin bahçesindeki araçlarında konaklayan şoförler, duş ihtiyaçlarını ise Kumluca Kaymakamlığının izniyle kapalı spor salonunda gideriyor.

Kumluca Belediyesi şoförlere günlük iki öğün yemek yardımında bulundu. Paketleme tesisinden de şoförlere günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için destek veriliyor.

‘YARDIM GÖTÜRMEK İÇİN HAZIRIZ’

Şoförlere yardımcı olan ve Ukrayna’ya ihracat yapan firmanın temsilcisi Belaruslu Mikail Mişa, “Şoförler Ukrayna’ya sebze taşımak için geldiler. Ama savaş çıkınca mecbur kaldılar. Şoförlerin aklı ve kalbi ülkelerinde ama gidemiyorlar. Gitmeleri için yardım malzemesi olacak yük bulmaları lazım. En azından Ukrayna’ya yardım gönderebilirsek çok iyi olur” dedi.

İsmini açıklamak isteyen Ukraynalı şoför ise, “Ukrayna’ya sebze götürüyorduk. Savaş çıkınca mecburen kaldık. En kısa zamanda ülkemize dönmek istiyoruz. Belki yardım götürerek dönebiliriz. Yardım götürmek için hazırız. Burada bize çok iyi davranılıyor. Bizim her ihtiyacımız karşılanıyor. Yemek getiriyorlar. Bize yardım ettikleri için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

‘KIZILAY UKRAYNA’YA YARDIM GÖNDERECEK’

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de şöyle konuştu:

“Şoförler, en kısa zamanda ailelerinin yanına dönmek istiyor. Kızılay yardımlarını ülkelerine taşımak istiyorlar. Yük almaya gelmişlerdi. Bir kısmı yükünü de almıştı. Kapılar kapanınca burada kaldılar. Bizim misafirlerimiz. Ama kendileri rahat değil. Ülkelerine dönmek istiyorlar. Ne gerekiyorsa yardım yapıyoruz.” DHA

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