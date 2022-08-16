Uludere’de baraj gölüne düşen 16 yaşındaki Enver kayboldu
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde 16 yaşındaki Enver Baykır, dengesini kaybederek baraj gölüne düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan Baykır için arama çalışması başlatıldı.
Uludere ilçesine Bağlı Ortabağ köyünde yaşayan Enver Baykır, Musa Tepe Barajı mevkiisinde dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan Baykır için, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Bölgeye Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma, Şırnak AFAD ve Diyarbakır AFAD dalgıç ekipleri sevk edildi. Baykır’ın bulunması için ekiplerin yaptığı çalışma sürüyor. (DHA)