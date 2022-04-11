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Ümraniye’de iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada  

Ümraniye'de kalabalık bir grup, tartışma yaşadığı fırıncılar cadde ortasında kavga etti. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı bir vatandaş cep telefonu kamerası ile çekti.

Yayınlanma: 15:06 - 11 Nisan 2022 Güncellenme:
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Olay, dün öğle saatlerinde Ümraniye’de meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinden geçen bir grup ile fırıncılar arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup cadde ortasında kavgaya tutuştu. Çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalışsa da başaramadı.

Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga esnasında taraflardan biri ise karşı tarafa kask fırlattı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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