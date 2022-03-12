Ümraniye’de kar tatilinde kapanan okuldan 4 bin lira çaldı

Ümraniye'de kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen hırsız, okula girerek 4 bin lira parayı çaldı. Okula pencereden giren hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, geçen perşembe saat 07.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, okulların kar yağışı nedeniyle boş kalmasından yararlanan bir kişi, sabah erken saatlerde okulun bahçesindeki çardaktan pencereye tırmandı.

Pencereden girdikten sonra boş koridorlarda dolaşan şüpheli, daha sonra okul aile birliğinin odasına girdi.

Dolapta bulunan 4 bin lirayı çalan hırsız, okulun başka bir penceresinden çıkarak kayıplara karıştı.

Sabah odaya giren görevliler, dolapların dağınık olduğunu görünce, paranın çalındığı ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Okulun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, içeriye bir kişinin girdiğini tespit etti.

Polis, görüntülerden kimliği belirlenen hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili konuşan esnaf Enes Sayım, “Sabah işyerimizi açmaya geldiğimizde, okulun önünde polisler vardı. Sorduğumuzda okulda hırsızlık olduğunu öğrendik” dedi. Olayla ilgili konuşan bir çevre sakini ise, “Sabah bir çilingir arkadaş geldi işyerimize, benden anahtar istedi. Okuldan hırsızlık olayı olmuş. Söylediğine göre para çalınmış. Camı kıran hırsız içeri girmiş” şeklinde konuştu. Hırsızın okula girme ve okulda dolaşma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, pencereden okula giren kişinin bir süre okul koridorlarında gezdiği görüldü. (DHA)

İlginizi Çekebilir Şallı köpek hırsızlığı