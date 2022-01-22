Üsküdar’da korkutan yangın!

İstanbul Üsküdar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangın çıkış nedeni araştırılıyor.

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Üsküdar, Çengelköy Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 3 katlı binanın çatısında saat 09.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı kısa sürede alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatıya müdahale ederek, alevleri kısa sürede söndürdü. Alevlerin yan tarafta bulunan 2 katlı binaya da sıçramaması için çaba sarf edildi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor. DHA

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