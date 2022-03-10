Üvey teyzesini vahşice öldürdü, eşini de yaraladı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde aralarında çıkan alacak verecek tartışma sonrası F.Ç., üvey teyzesini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü eşini de aynı bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

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Olay, Muhuttin Mahallesi Şehit Arman Galata Sokak üzerindeki bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, F.Ç. ile 73 yaşındaki üvey teyzesi Adviye Özgür arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

Öfkesine hakim olamayan F.Ç. teyzesini 12 yerinden bıçaklarken, yabancı uyruklu eşi A.A.'yı da aynı bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.A. tedavi edilmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 12 bıçak darbesi alarak ağır yaralanan Adviye Özgür ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Özgür'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak da olay yerine giderek konu hakkında bilgi aldı. Olayın ardından kaçan saldırgan F.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. (İHA)

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