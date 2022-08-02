Uyarıları dinlemediler, cezayı yediler

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınlarına yönelik alınan önlemler çerçevesinde girişlere kapatılan ormanlık alanlara girmekte ısrar edenlere ceza yağdırdı.

Latif SANSÜR

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Aydın'da çıkan orman yangınları, yapılan uyarılar ve getirilen yasaklara rağmen ormanlık alanlara girenlere jandarma ekipleri acımadı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı yasakların başladığı 1 Haziran'dan bu yana Çine, Didim, Efeler, İncirliova, Karacasu, Kuşadası, Söke ve Yenipazar ilçelerinde yasak ihlallerine uygulanan cezaları açıkladı. Orman yangınları ile mücadele kapsamında gerek havadan İHA'lar ile gerekse karadan Asayiş Komando Timleri, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Jandarma birlikleri ile sürekli kontrol ve denetimler yapıldığı belirtilerek 163 şahsa, 94 bin 703 TL para cezası uygulandığını belirtti..

EN DÜŞÜK CEZA 581 TL

Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre; Yasak olduğu halde ormanlık alana giren 68 kişiye 39 bin 508 TL, yasak alanda mangal yakan 76 kişiye 44 bin 156 TL, kuru ot yakan 12 kişiye 6 bin 975 TL, çöp yakan 3 kişiye bin 743 ve anız yakan 4 kişiye ise 2 bin 324 TaL para cezası verildi.

Açıklamada ayrıca “Yaşanan üzücü orman yangınlarına sebebiyet vermemek için halkımızın duyarlı olması, anız, bahçe temizliği, çöp yangını, piknik, mangal ve benzeri sebeplerle ateş yakılmaması” uyarısı yapıldı.

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