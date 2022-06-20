Uyuşturucu satıcıları kaçarken arabayla polise çarptı

Küçükçekmece'de 3 uyuşturucu satıcısı kaçtıkları polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Arabayla kaçmaya çalışan şüpheliler 1 polis memuruna çarptı.

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Olay, dün 17.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Polis ekipleri, uzun süredir takip ettikleri ‘torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarını bir sokakta sıkıştırdı.

Polis ekiplerini gören şüpheliler, arabaya binerek kaçmaya çalıştı. Bu sırada önce park halindeki bir araca, sonra da bir polis memuruna çarpan uyuşturucu satıcıları sokağın diğer tarafından gelen başka bir polis aracıyla çarpıştı.

Daha fazla kaçamayacağını anlayan 3 zanlı da kıskıvrak yakalandı. Torbacıların kaçarken çarptığı polis memuru tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle hafif şekilde yaralanan uyuşturucu satıcıları ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zanlılar hastanedeki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.(İHA)

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