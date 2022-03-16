Uyuşturucu satıcısını dövmesi yakalattı

İstanbul'da elinde kaplan dövmesi olan bir kişinin yanındaki kadının iç çamaşırına uyuşturucu saklayarak sattığı bilgisi polisi harekete geçirdi. Ekipler sol elinde kaplan dövmesinden belirledikleri şüpheli ve yabancı uyruklu kız arkadaşını gözaltına aldı.

Habip ATAM

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Polise yapılan ihbarda, Beylikdüzü, Adnan Kahveci Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı'ndan elinde kaplan dövmesi bulunan bir kişinin otomobille uyuşturucu sattığı bilgisi verildi. İhbarda şüphelinin uyuşturucuları yanındaki kadının iç çamaşırına sakladığı öne sürüldü. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

BEŞ GÜNLÜK ÇALIŞMADA YAKALANDI

Bölgede görev yapan ilçe ekiplerine de elinde kaplan dövmesi olan kişilere yönelik duyarlı olunması talimatı verildi. İlçe ekiplerinin 5 gün süren çalışması sonucunda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Otomobille seyir halindeyken polisin durdurduğu şüpheli Erkan B.'nin (31) yanındaki yabancı uyruklu Dinara E. (23) isimli kız arkadaşı da gözaltına alındı.

SKUNK VE KOKAİN

Emniyete götürülen Erkan B. ve Dinara E.'nin üst aramaları yapıldı. Şüphelilerin üzerinde uyuşturucu bulununca adreslerinde de arama yapıldı. Aramalarda 18 parça halinde 671 gram skunk (Hibrit Hint keneviri), 11 parça halinde 25 gram kokain, 1 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucudan ele geçirildiği değerlendirilen 13 bin 250 lira ve 2 bin dolara da el konuldu.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”, “Ruhsatsız tabanca bulundurmak” suçlarından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklandı.

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