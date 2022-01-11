Uyuşturucu satmaktan aranıyordu, sevgilisinin evinde yakalandı
Denizli’de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçuyla 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nuray E. Honaz’da sevgilisinin evinde yakalandı.
Denizli'de uyuşturucu imal etme ve uyuşturucu ticareti yapma suçuyla 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 yaşındaki Nuray E. sevgilisinin evinde yakalandı.
Hakkında aynı suçtan 5 ayrı kayıt bulunan Nuray E.'nin 2015 yılında yapılan bir operasyonda yakalandığı, bu dosyadan hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.
TUTUKLANDI
Uzun zamandır JASAT'ın aradığı Nuray E.'nin yerinin belirlenmesinden sonra dün sabah erken saatlerde Honaz İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ile birlikte operasyon gerçekleştirildi.
Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı ve Denizli D Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.