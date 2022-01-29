Uyuşturucuları paketlerken yakalandı: ‘Kendim kullanıyorum’

Adana'da polisin düzenlediği operasyonda, ekipleri görünce uyuşturucu paketlerini evinin damından atmaya çalıştı. Uyuşturucular rüzgarın da etkisiyle çevreye savrulurken, Serkan D. gözaltına alındı. Uyuşturucu madde paketlerken yakalanan Serkan D., "Uyuşturucuları kendim kullanıyorum" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmanın ardından operasyon düzenleyen ekipler, 2 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Polisin geldiğini gören Serkan D., evinin damında, güvercin kulübesine gizlediği metamfetamin paketlerini atmaya kalktı. Serkan D.’nin attığı uyuşturucular çevreye savruldu. Polis, Serkan D.yi gözaltına aldı, evin damında da 154 ayrı pakette 49,76 gram metamfetamin ve kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca ele geçirdi.

Şahintepe Mahallesi’ndeki diğer adrese yapılan baskında ise İbrahim Murat İ. (23) ile arkadaşları Ferhat Ç. (30) ve Kemal B. (34), uyuşturucu madde paketlerken yakalandı. Ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı, evde yapılan aramalarda da 34,73 gram metamfetamin, 30,57 gram bonzai, 1,52 gram esrar ve hassas terazi ele geçirdi.

‘KENDİM KULLANIYORUM’

Emniyete götürülen şüphelilerden Serkan D., “Uyuşturucuları kendim kullanıyorum. İsmini bilmediğim bir kişiden toplu olarak satın aldım ve kolaylık olsun diye tek kullanımlık olarak paketledim” dedi. Diğer 3 şüphelinin ise birbirlerini suçladığı öğrenildi.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Serkan D. ile İbrahim Murat İ. tutuklandı, Ferhat Ç. ile Kemal B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

İlginizi Çekebilir 'Kuzu'dan uyuşturucu hap çıktı