Üzerlerine kar kütlesi düşen 3 çocuk yaralandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde, çatıdan üzerlerine kar kütlesi düşen 2'si kardeş 3 çocuk, yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, öğle saatlerinde Kültür Mahallesi Petrol mevkisinde meydana geldi. Yolda yürüyen 13 yaşındaki Berma ve 17 yaşındaki Eylül Bingöl kardeşler ile 15 yaşındaki Zeynep Yılmaz’ın üzerlerine çatıda biriken kar kütleleri düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalenin ardından yaralı 3 çocuk, Genç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Berma Bingöl, tedavisinin ardından taburcu edilirken, Eylül Bingöl ile Zeynep Yılmaz ise Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi gören 2 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. DHA

İlginizi Çekebilir Çatıdan düşen kar kütlesinden son anda kurtuldu