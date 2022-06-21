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Üzüm bağında kenevir ele geçirildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde üzüm bağları arasına ekilen kenevir bitkisi jandarma tarafından ele geçirildi.

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Üzüm bağında kenevir ele geçirildi

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yukarı Nasırlı köyünde kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alınması üzerine, bölgede planlı ve titiz çalışma yaptı. Belören beldesi Ellezgani mevkiindeki arazide yapılan arama sonucunda üzüm bağı içerisinde gizlenmiş vaziyette 227 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili adli süreç devam ederken, ele geçirilen kenevir bitkileri imha edildi. (İHA)

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