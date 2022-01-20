Vahşet! Çoban köpeğini kafasına vura vura öldürmüşler

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi’nde bir çoban köpeğinin kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü, ardından ayağından sürüklenerek dereye atılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Muğla Barosu Hayvan Hakları Derneği Komisyonu üyesi avukat Vahit Çevik “Böyle vahşet görülmedi. Kafasına sert cisimle vura vura öldürmüşler. Suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi'nde bugün bir çoban köpeğinin kafasına sert bir cisimle vurularak öldürülmesi hayvanseverlerin büyük tepkisine neden oldu. Muğla Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Üyesi Avukat Vahit Çevik, köpekleri ile yürüyüş yaparken bir dere kenarında köpeği ölü vaziyette bulduğunu söyledi.

“YAPANIN TESPİT EDİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Av. Vahit Çevik'in şikayeti üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek inceleme yaptı. Köpeğin üzerinde tasma veya küpe bulunmadığını belirten Çevik “Güzel bir çoban köpeği, kafasına sert bir cisim ile vura vura öldürülmüş, sonrada ayağına ip bağlayarak sürükleyip buraya getirmişler, bunun adı vahşet. Suçlu veya suçluların bulunması için polise ve İlçe tarım ve Orman Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunduk” diye konuştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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