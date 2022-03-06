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Van-Bahçesaray yoluna çığ düştü, kar kalınlığı 10 metreyi buldu

Van-Bahçesaray karayoluna yeniden çığ düştü. Çığın geldiği bölgede ekiplerin 10 metreyi bulan kar kalınlığını temizleme çalışmaları sürüyor.

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Van-Bahçesaray yoluna çığ düştü, kar kalınlığı 10 metreyi buldu

Olumsuz hava şartları ve çığ riski nedeniyle 40 gündür kapalı olan kalan Van-Bahçesaray karayolu, geçen hafta yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açılmıştı.

Dün gece düşen çığ nedeniyle yeniden kapanan Van-Bahçesaray karayolunda Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çığın geldiği bölgede 10 metreyi bulan kar kalınlığını temizlemeye çalışan ekipler, çığ riski nedeniyle güçlükle ilerliyor. İHA

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