Van’da 24 organizatör yakalandı

Van'da jandarmanın 1 haftada düzenlediği operasyonlarda 1533 kaçak göçmen ile 24 organizatör yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi, organizatörlerin yakalanması, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerinin ve insan hakları ihlallerinin engellenmesi amacıyla operasyonlar yapıyor.

7-13 Mart’ta 37 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale eden ekipler, 1530 Afganistan, 2 Türkmenistan ve 1’i İran, uyruklu olmak üzere toplam 1533 kaçak göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 9 araca el konulurken, 24 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Van'da 11 organizatör yakalandı