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Van’da göçmen kaçakçılığına 4 gözaltı

Van'da göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlenen 3 ayrı operasyonda 4 organizatör, yakalanıp gözaltına alındı.

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Van’da göçmen kaçakçılığına 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, son 1 haftada belirlenen adreslere 3 ayrı operasyon düzenledi.

Göçmen ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 organizatör, yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 4 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca da el kondu. DHA

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