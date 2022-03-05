Abone Ol

Van’da uyuşturucu operasyonu

Van’ın merkez Tuşba ve Edremit ilçelerinde polisin yaptığı 3 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirdi. Olayla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Van’da uyuşturucu operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ve Edremit ilçelerinde Narkotik Dedektör Köpeği Zeyna ile yapılan 3 ayrı operasyonda; 5 kilo 120 gram reçine esrar maddesi, 2 kilogram toz esrar maddesi, 376,72 gram Afyon sakızı, 0,97 gram Metamfetamin maddesi ile 29 adet Methadone hap ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır” denildi. İHA

Adana uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı İlginizi Çekebilir Adana uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Adana Emniyet gözaltı uyuşturucu uyuşturucu operasyonu Van