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Vatandaşa sahte polis kimliği gösterdi, evinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Gaziantep'te vatandaşlara sahte polis kimliği gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda sahte polis kimliği ve basın kartları, telsiz, kelepçe ve kesici aletler ele geçirildi.

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Vatandaşa sahte polis kimliği gösterdi, evinden çıkanlar şaşkına çevirdi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir şüphelinin vatandaşlara polis kartı gösterdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede kimliği tespit edilen C.K, operasyonla gözaltına alındı.

Zanlının adresinde yapılan aramada ise çok sayıda sahte polis kimliği ve basın kartları, telsiz, kelepçe ve kesici aletler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)
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