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Vatandaşlar sokak ortasında kadını döven adamın burnunu kırdı

Fatih'te bir kişi, otomobilinden inen yabancı uyruklu kadını takip ederek sokak ortasında dövdü. Kadının dayak yediğini gören esnaf, saldırgan adama yumruk atarak burnunu kırdı.

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Olay, 4 Temmuz günü Nişanca Mahallesi'nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu kadın, tartıştığı adamın otomobilinden inerek yürümeye başladı. Otomobilin sürücü koltuğundan inen saldırgan adam, kadının peşinden koşarak durmasını söyledi.

Sokak ortasında kadını yakalayan saldırgan, boğazına sarılarak yumruklamaya başladı. Yabancı uyruklu kadın aldığı yumruk darbeleriyle yere yığıldı. Yerdeki kadının saçını tutan saldırgan, tokat ve yumruk darbeleriyle saldırmaya devam etti.

O sırada bir dükkanda bulunan bir esnaf, olaya müdahale etti. Esnaf, kadına saldıran adama yumruk atarak burnunu kırdı. Yaşananların ardından taraflar ayrılarak olay yerinden uzaklaştı. (İHA)

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