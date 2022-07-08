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Video çekerken sulama kanalına düştü!

Şanlıurfa'da, cep telefonu kamerasıyla video çekerken sulama kanalına düşen Gülseren G., polis tarafından halatla kurtarıldı.

Yayınlanma: 12:33 - 08 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalı kenarında arkadaşlarıyla dolaşan Gülseren G., sosyal medya hesabında paylaşmak için video çekmeye başladı. Şanlıurfa’da

Gülseren G., köprüde çekim yaparken dengesini kaybedip kanala düştü. Arkadaşları, çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada bölgeden geçen polis ekipleri, kanala halat attı.

Halata tutunan Gülseren G., polisin yardımıyla çıkarıldı. Gülseren G., daha sonra bölgeye çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. (DHA)

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