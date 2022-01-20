Vincin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde karayolu kenarında yürürken vincin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Yangı Mahallesi'nde meydana gelen kazada yol kenarında yürümekte olan 56 yaşındaki Songül İnci'ye arkasından gelen vinç çarptı. Kazada ağır şekilde yaralanan İnci, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulans ile Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnci yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza yerinde inceleme yapan polis, vinç operatörü R.U.'yu gözaltına aldı. R.U. akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Songül İnci ise Köyceğiz ilçesinde bugün kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi.

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