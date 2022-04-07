Vinçten düşerek ölen işçinin davasında savcı 3 sanığa 15’er yıl hapis istedi

Zonguldak'ta tabela işi yapan Burak Çavdar'ın vinçten düşerek öldüğü, İlyas Ataman'ın da yaralandığı olaya ilişkin görülen davada mütalaasını veren savcı, tutuksuz yargılanan vinç firması yöneticileri Havva Sezer ve Hakan Döner ile operatör İlkay Kurt hakkında 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istedi, bir diğer yönetici G.D.'nin ise beraatını talep etti.

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Olay, 6 Ağustos 2020 günü Meşrutiyet Mahallesi’ndeki Deva Partisi Merkez İlçe Başkanlığı’nın bulunduğu binada meydana geldi. Reklam ve tabela işi yapan Burak Çavdar ile arkadaşı İlyas Ataman, vinçle binanın 5’inci katına çıktı. Burak Çavdar, partinin cam reklam kaplamasını yaptığı sırada vinçten beton zemine düştü. Emniyet kemeri takılı olmadan çalışma yaptığı iddia edilen Çavdar, yaşamını yitirdi, Ataman ise yaralandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın ardından iddianame hazırlanıp firma sahipleri ve vinç operatörünün de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında dava açıldı. Görülen duruşmada firma yöneticileri Havva Sezer, Hakan Döner, G.D ve vinç operatörü İlkay Kurt ile sanıkların avukatı bulundu. Savcı mütalaasında, vinç operatörü ile 2 firma yöneticisinin Taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olmak’ suçlarından 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istedi, G.D.’nin ise beraatını talep etti.

İHMAL VE İŞ GÜVENLİĞİ DAMGA VURDU

Savcı, vinç operatörü İlkay Kurt’un aracın periyodik bakımlarını ihmal ettiğini ve gerekli iş güvenliği önlemlerini sağlamadan vinci çalıştırdığını, vinç işleticisi Hakan Döner’in vincin bakımlarında ihmalkarlık göstermesi ile yüksekte çalışmak için gerekli iş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarını sağlamadığını, Havva Sezerin iş güvenliğine uygun organizasyonu sağlamaması ile güvenli iş ekipmanlarını temin etmemesi ve yüksekte çalışacak personele gereken eğitimi sağlamadığını ileri sürerek taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma suçlarından ceza istedi.

‘SEPETİN ÜSTÜNE ÇIKTIĞI İÇİN ÖLDÜ’

Vinç işletmecisi Hakan Döner savunmasında, Uzun yıllardır bu işi yapmaktayım. Aracı bir gün öncesinde tamirden çıkardık. Ben tüm yükümlülüklerimi yerine getirdim. Ayrıca sepet olduğu gibi geri düşmüştür. Ölen şahıs sepetin üzerine çıktığı için düşüp ölmüştür. İçindeki şahıs ise düşmemiştir dedi.

Dava, mütalaaya karşı savunma yapılması için ertelendi. (DHA)

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