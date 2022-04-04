‘Viraja biraz hızlı girdim bu hale geldim’

Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada virajı alamayan sürücü yoldan çıkıp kayalara çarparak durabildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi Kaynar Mevkii'nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada Milas istikametine gitmekte olan 35 yaşındaki S.Z.'nin kullandığı 34 MRT 05 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak sağdaki kayalara çarpıp 2-3 takla attıktan sonra hurda halinde ters döndü.

BU ARAÇTAN SAĞ ÇIKMAK MUCİZE

Otomobilin arkasında bulunan sürücülerin durarak yardımına koştu S.Z. vatandaşların şaşkın bakışları arasında sürünerek kırılan camdan dışarı çıktı. Olay yerine gelen polis ve kazayı gören vatandaşlar şoke oldu.

Önlerinde giden aracın birden yola çıkıp dağdaki kayalara çarptıktan sonra taklalar atıp ters döndüğünü belirten ve araçlarını durdurup yardıma gittiğini belirten Dursun Kılıç “Araç önümüzde gidiyordu, birden zikzak yaparak yoldan çıktı, kayalara çarptı takla attı, ters döndü. Biz içindekilerin bu hale ölmüş veya ağır yaralanmış olabileceğini düşünürken baktığımızda sürücünün kendi olanağı ile sürünerek dışarı çıktığını gördük, çok mutlu olduk ve şaşırdık, bu kazadan sağ kurtulmak mucize “ dedi.

YAŞADIĞIMA ŞÜKÜR EDİYORUM

Olay yerine gelen polislere kazayı anlatan S.Z. ise “Viraja biraz hızlı girdim, sonra yoldan çıktım bu hale geldim, yaşadığıma şükür ediyorum” diye konuştu. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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