Yabancı uyruklu sapığa 6 yıl hapis cezası

İstanbul Bağcılar'da 9 yaşındaki kız çocuğuna bakkalda ve evinin girişinde sarkıntılık eden yabancı uyruklu Muhammed Ali, yargılandığı davada, küçük mağdureye karşı cinsel istismarda bulunduğunun sabit olduğu belirtilerek, 6 yıl hapis cezası verildi.

Hayati ARIGAN

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İstanbul Bağcılar'da geçtiğimiz ağustos ayında bakkalda dondurma almak isteyen 9 yaşındaki kız çocuğuna, yabancı uyruklu Muhammed Ali elle sarkıntılıkta bulundu. Kız çocuğunun arkasından apartmana giren sapık, sarkıntılığa devam etmek istedi.

Kız çocuğu yengesinin yanına giderek taciz edildiğini söyledi. Yenge yabancı uyrukluların kaldığı bodrum katına giderek tacizci Muhammed Ali'yi buldu. Sarkıntılık iddialarını duyan mahalleli ise sokağa döküldü. Mahalle sakinlerinin gözaltındaki şüpheliyi linç etme girişimine polis ekipleri engel oldu. Zırhlı polis aracına bindirilen yabancı uyruklu kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 3. celsesinde tutuklu sanık Muhammed Ali hakkında mahkeme kararını verdi. Duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katılırken olaya müdahale eden 2 polis tanık olarak dinlendi.

ÇOCUK SANIĞI TEŞHİS ETTİ

Polis memuru Yasin D., “Olay yerinde yoğun bir kalabalık vardı. Şahsı darp ediyorlardı. Bizde muhafaza altına aldık ve çocuk şahısla görüştük. Eylemi gerçekleştiren kişiyi teyit etmesini istedik. Çocukta huzurdaki sanığı teşhis etti. Gerekli güvenlik önlemleri alınarak sanığı karakola getirdik” dedi.

YANLIŞLIKLA OLDU

Sanık ise “Ben böyle bir eylemi gerçekleştirmedim. Ben markette alışveriş yaparken yanlışlıkla elim mağdurun poposuna dokunmuş olabilir” dedi.

SAVCI: CEZALANDIRILSIN

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, “Mağdur anlatımı, pedagog raporu, müşteki beyanı, kamera görüntüleri, bilirkişi raporu, olayın ortaya çıkış şekli, tanıkların duruşmadaki beyanları ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanığın olay tarihinde bakkala gelen 12 yaşından küçük olan mağdurun kalçasına dokunduğu, mağdurun kendisini uyarmasına ve bakkaldan çıkıp evine doğru gitmesi üzerine mağduru takip ederek apartman girişinde tekrar mağdurun kalçasına dokunduğu, sanığın eyleminin sarkıntılık aşamasında kalan cinsel istismar suçunu oluşturduğu anlaşıldı” dedi.

İFTİRA ATIYOR

9 yaşındaki çocuğun kendisine iftira attığını belirten sanık son sözü olarak, “Beraatime ve tahliyeme karar verilmesini talep ederim” dedi.

6 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme kararını açıklayarak sanığın 12 yaşından küçük mağdureye karşı cinsel istismarda bulunduğunun sabit olduğunu belirterek, alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası verdi. Sanığın suçu işledikten sonra yargılama sürecinde her hangi bir pişmanlık göstermemesi, geçmişi ve sosyal ilişkilerini dikkate alan mahkeme cezada indirim uygulamadı.

SINIRDIŞI EDİLECEK

Mahkeme, mağdur ailenin avukatlık ücreti olan 10 bin 250 TL’nin sanıktan alınmasına, sanığın cezasının infazından sonra sınır dışı edilmesi için İçişleri Bakanlığı ve savcılığa haber verilmesine karar verdi.

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