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Yağışlar nedeniyle ahırın çatısı çöktü! 100 bin liralık hasar meydana geldi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, yağış sonrası biriken karın ağırlığıyla çatısı çöken ahırdaki 3 büyükbaş öldü.

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Yağışlar nedeniyle ahırın çatısı çöktü! 100 bin liralık hasar meydana geldi

İncesu’ya bağlı Örenşehir Mahallesi’nde gece yarısı, Mehmet Aralık’a ait ahırın çatısı, yağış sonrası biriken karın ağırlığıyla çöktü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda, 3 büyükbaşın öldüğü belirlendi, 32 hayvan ise ekipler tarafından çıkarıldı. Çökme nedeniyle yaklaşık 100 bin lira hasarın meydana geldiği belirtildi. DHA

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