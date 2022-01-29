Yağışlar nedeniyle ahırın çatısı çöktü! 100 bin liralık hasar meydana geldi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, yağış sonrası biriken karın ağırlığıyla çatısı çöken ahırdaki 3 büyükbaş öldü.

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İncesu’ya bağlı Örenşehir Mahallesi’nde gece yarısı, Mehmet Aralık’a ait ahırın çatısı, yağış sonrası biriken karın ağırlığıyla çöktü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda, 3 büyükbaşın öldüğü belirlendi, 32 hayvan ise ekipler tarafından çıkarıldı. Çökme nedeniyle yaklaşık 100 bin lira hasarın meydana geldiği belirtildi. DHA

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