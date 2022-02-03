Yağışlı hava kazayı da beraberinde getirdi! 1 ölü

Balıkesir' in Edremit ilçesinde, yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, TIR'a çarparak dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü Mustafa Keskin, yaşamını yitirdi.

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Edremit’in Altınoluk Mahallesi çevre yolu trafik ışıklarında, dün gece meydana gelen kazada, Mustafa Keskin’in kullandığı 10 LY 868 plakalı otomobil, yağmurla kayganlaşan yolda TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, TIR’ın dorsesinin altına girdi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla otomobil sürücüsü Keskin, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mustafa Keskin’in öldüğünü belirledi. Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. DHA

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