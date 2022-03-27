Yalnız yaşayan yaşlı adam eşyaları ile yanmış halde ölü bulundu

Muğla’nın Milas ilçesinde evinde yalnız yaşayan adam eşyaları ile birlikte yanmış halde bulundu.

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Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Deniz Toros'tan bir süre haber alamayan yakınları evine gitti.

Evin kapısının kapalı olduğunu ve içeriden yanık kokusu geldiğini gören komşuları itfaiye, sağlık ekibi ve jandarmaya haber vererek yardım istedi.

Eve giren itfaiye ve jandarma ekipleri Deniz Toros'u bir odada yanmış eşyalarla birlikte cesedini buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yaşamını yitirdiği belirlenen Toros'un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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