Yalova’da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa minibüs çarptı!
Yalova'da, yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki A.Ş.Ç. isimli erkek çocuğu, minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Çınarcık ilçesi Koruköy beldesi Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. N.A.’nın kullandığı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ş.Ç. adlı erkek çocuğuna çarptı.
Çocuk, çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşüp, sürüklendi. İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, 1’i kız 3 çocuğun yolun karşısına geçmek için beklediği, caddeye çıktıklarında ise içlerinden birine minibüsün çarptığı görülüyor. (DHA)