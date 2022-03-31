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Yan bakma kavgasında kan aktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre yan bakma kavgasından çıktığı iddia edilen kavgada bıçaklanan 1 kişi tedavi altına alındı.

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Yan bakma kavgasında kan aktı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Konaklar Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Ö.L. ile İ.Ö. v M.Ö. arasında iddiaya göre yan bakma meselesinden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada Ö.L. bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralı Ö.L. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheliler İ.Ö. ve M.Ö. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)

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